Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Кандидатуру Петра Толстого поддержали 132 делегата ПАСЕ.

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отмечается, что соответствующее голосование состоялось 28 января. В пользу его кандидатуры проголосовали 132 делегата консультативного органа, против - 117. Всего в данном процессе участвовало 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.

Толстой подчеркнул, что теперь российская сторона в полной мере может влиять на повестку ПАСЕ, а также направить усилия на защиту интересов страны и граждан РФ, пишет ТАСС.