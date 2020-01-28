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Комитет ПАСЕ поддержал полномочия делегации РФ

28.01.2020 20:01
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Комитет ПАСЕ поддержал полномочия делегации РФ

29 января в ПАСЕ обсудят вопрос о ратификации полномочий российской делегации.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой сообщил, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу советовал подтвердить полномочия делегации России с сохранением всех прав.

Ранее ряд депутатов европейского консультативного органа вступили с предложением оспорить полномочия российской делегации в ассамблеи из-за того, что РФ якобы нарушила решение Европейского суда по правам человека. Уточняется, что обсуждение данного вопроса запланировано на среду, 29 января, пишет РИА Новости.

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Члены ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
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