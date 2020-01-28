Нетаньяху лично расскажет Путину о "сделке века"

28 января Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху должны обсудить "сделку века" по разрешению палестино-израильского конфликта.

В среду израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прилетит в Москву для того, чтобы лично рассказать российскому президенту Владимиру Путину о так называемой "сделке века", которая должна положить конец ближневосточному конфликту. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Израиля.

Ранее стало известно, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 28 января, планирует обсудить с Нетаньяху так называемую "сделку века" по разрешению палестино-израильского конфликта.