Какое самое худшее место в самолете?

Хотя может показаться, что почти любое место в экономике плохо, некоторые на самом деле хуже, чем другие.

Какое худшее место на коммерческом авиалайнере? Если вы летите в эконом-классе, ваш интуитивный ответ может быть «Все из них». Поскольку авиакомпании постоянно увеличивают количество посадочных мест в своих самолетах, стремясь максимизировать прибыль, клиенты в буквальном смысле ощущают повышение. Место для сидения ограничено, колени сжимаются, локти становятся неудобствами, а откидывание сиденья может привести к неприятностям с человеком позади вас.

Но в этом адском сценарии некоторые места действительно хуже, чем другие. Например, несчастные путешественники в самом конце корабля, вероятно, кружатся в нескольких кругах ада Данте.

Почему задние сиденья?

Эксперты отмечают, что в самом последнем ряду места не полностью откидываются (если они вообще откидываются). Существует также очень хороший шанс, что у вас даже не будет окна, а это значит, что вы не можете смотреть на облака, пока размышляете о своем плохом жизненном выборе.

Но это не все.

В самой задней части самолета вы почти наверняка возле туалета. Это означает, что ряд безумных людей будет стоять в очереди рядом с вами. Затем вы будете подвержены постоянным звукам смывания туалета и сопутствующим запахам, доносящимся по салону.

На большинстве самолетов камбуз расположен сзади. Это означает, что вы имеете дело со стюардессами, которые бродят, болтают и часто разогревают различные виды каш, которые могут смешаться с запахами туалета.

Если этого недостаточно, турбулентность часто кажется более сильной в задней части самолета.

А если вам нужно успеть на пересадку, когда вы окажетесь на земле? Возможно, вам придется попросить бортпроводников выяснить, могут ли они быстро сопроводить вас до передней части самолета, или вы потеряете жизненно важные минуты, пробираясь к выходу.

Другое плохое место, с которым большинство людей согласятся - среднее место в любом ряду. Это потому, что вы двое невежливых соседей по комнате и не тратите весь полет, мечтая о смерти - своей или их. И у вас нет ни легкости движения у прохода, ни у окна.

Соберите все это вместе, и кажется, что среднее место в последнем ряду самолета - самое худшее место из всех.

Но есть и положительные моменты. Автор путешествий Джон Берфитт отмечает, что никто не может провести весь полет, пиная вас в спину. И если вы получите сиденье «у окна», вы вполне можете уложить голову в угол, чтобы вздремнуть. Также гораздо менее вероятно, что вы столкнетесь с адской тележкой с напитками.

Еще лучше? Поскольку многие люди активно избегают заднюю часть самолета, у вас может быть целый ряд, чтобы вы могли полежать.

Конечно, руководители авиакомпаний уже знают, какие места лучше, и они могут взимать дополнительную плату за выбор места. Иногда авиакомпании даже скрывают тот факт, что вы платите за предпочитаемое место, если вы не отказываетесь, что означает, что вы должны быть очень осторожны при бронировании билета.

Если вы хотите проявить повышенную бдительность, прежде чем выбрать место, посетите веб-сайт, такой как SeatGuru, на котором есть карты мест для самолетов каждой крупной авиакомпании и наихудшие места выделены красным цветом, пишет HowStaffWork.