Мутко стал гендиректором "Дом.РФ"

В январе 2020 года Виталий Мутко оставил свой пост вице-премьера России.

Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко возглавил государственную компанию "Дом.РФ". Об этом изданию РБК рассказал его представитель.

Подчеркивается, что пресс-служба компании отказалась от комментариев.

Мутко оставил свой пост вице-премьера после того, как в январе текущего года правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Он занимал должность заместителя председателя кабинета министров с 2016 года.