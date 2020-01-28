Мутко стал гендиректором "Дом.РФ"
В январе 2020 года Виталий Мутко оставил свой пост вице-премьера России.
Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко возглавил государственную компанию "Дом.РФ". Об этом изданию РБК рассказал его представитель.
Подчеркивается, что пресс-служба компании отказалась от комментариев.
Мутко оставил свой пост вице-премьера после того, как в январе текущего года правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Он занимал должность заместителя председателя кабинета министров с 2016 года.
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но для всех в том числе и обманутых дольщиков лучше бы его назначили старшим по Дом-2 опять же и на виду и делать ничего не надо ...да и круг общения соответствующий