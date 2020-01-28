Преамбулу Конституции изменят

​Павел Крашенинников считает, что преамбула главного закона РФ, скорее всего, будет изменена.

В Государственной думе допустили, что преамбула Конституции РФ может быть изменена. По словам сопредседателя рабочей группы по поправкам в основной закон страны, руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что соответствующие правки, скорее всего, будут внесены.

Ранее сообщалось, что в рабочую группу стали поступать предложения по изменению преамбулы Конституции Российской Федерации, пишет "Интерфакс".