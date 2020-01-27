Члены ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Петр Толстой заявил, если ассамблея оспорит полномочия российской делегации, то РФ покинет ПАСЕ.

Руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что на открывшейся зимней сессии ассамблеи были оспорены полномочия России.

Отмечается, что соответствую идею озвучил парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, данное предложение связано с тем, что российская сторона якобы нарушила решение Европейского суда по правам человека. Эту инициативу поддержала депутат парламента Латвии Мария Голубева из-за того, что Россия "оккупировала Крым".

Уточняется, что предложение уже направлено в комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы. Обсуждение данного вопроса запланировано на 29 января.

Петр Толстой сообщил, если ПАСЕ оспорит полномочия российской делегации, то РФ покинет ассамблею, пишет "Российская газета".