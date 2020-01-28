Поправки в Конституцию улучшат жизнь россиян

Андрей Клишас уверен, что внесенные поправки в основной закон РФ повысят благосостояние жителей страны.

Сопредседатель профильной рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Андрей Клишас считает, что в скором времени, после изменения определенных положений основного закона страны, благосостояние российских граждан улучшится. Он пояснил, что в данном случае речь идет о закреплении МРОТ, а также индексации социальных и пенсионных выплат. По его словам, такие изменения должны облегчить жизнь россиян с низким уровнем дохода, пишет РИА Новости.