Названы размеры прибавки к пенсии по ГПП в России

Наибольшую прибавку к пенсии по ГПП получат москвичи и жители Сахалина.

Аналитики консалтинговой компании FinExpertiza считают, что гарантированный пенсионный план (ГПП) может увеличить размер пенсионных выплат в среднем на 16,5 тыс. рублей. По словам экспертов, такие расчеты реалисты, если россияне в течение 30 лет будут откладывать в рамках системы ГПП по 6% от своего дохода. Также они отметили, что больше всех выиграют жители Москвы (32,7 тыс. рублей) и Сахалинской области (30 тыс. рублей), а наименьшая прибавка ожидает граждан России, проживающих в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (9,3 тыс. рублей), пишет "Известия".