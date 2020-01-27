Голикова рассказала, сколько семей получат материнский капитал в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала примерное количество семей, которые получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году.

Во время заседания бюро высшего совета партии "Единая Россия" вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в текущем году материнский капитал получат порядка 1,1 млн семей. Из них за получением сертификата при рождении первенца, по словам Голиковой, обратятся 558 тыс. семей, а за получением материнского капитала на второго ребенка обратятся порядка 551 тыс. россиян. На данные выплаты Правительством предусмотрено выделение 122,4 млрд руб.

Также, Голикова сообщила, сколько семей обратятся за получением выплат на детей, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. Это порядка 2,4 млн человек. Причем понадобится выделить около 159 млрд руб. для того, чтобы закрыть все обращения, пишет ТАСС.