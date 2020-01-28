Игнатьева исключили из "Единой России"

Генеральный совет "Единой России" принял решение исключить Михаила Игнатьева из партии.

Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев был исключен из фракции "Единая Россия". Соответствующее решение принял президиум генерального совета партии. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Накануне комиссия по этике предложила исключить губернатора Чувашии из фракции после скандала с вручением майору МЧС ключей от новой служебной машины. Дело в том, что глава региона не имеет права вести себя подобным образом, особенно в то время, когда российский лидер Владимир Путин говорит об уважении к человеку, пишет "Коммерсантъ".