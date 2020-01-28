Пресс-служба главы Чувашии не в курсе его вероятной отставки

Ранее сообщалось, что решение об отставке Михаила Игнатьева уже принято.

Пресс-служба губернатора Чувашии заявила, что ничего не знает о вероятном увольнении Михаила Игнатьева с поста главы региона.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на источник, приближенный к администрации главы государства России, сообщило, что в скором времени губернатор Чувашии, который заставил майора МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной машины, покинет свой пост. По данным собеседника, соответствующее решение уже принято, пишет РИА Новости.