Пушков ответил на слова Зеленского о Второй мировой

Алексей Пушков считает, что своим высказыванием Владимир Зеленский перешел "все мыслимые и немыслимые границы подлости".

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter ответил на высказывание лидера Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне.

Ранее украинский президент во время своего визита в Польшу заявил, что Советский Союз причастен к началу Второй мировой войны. Помимо этого он перечислил всех граждан Украины, которые принимали участие в освобождении Освенцима, но при этом опустил тот факт, что концлагерь, как и Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

Пушков считает, что подобное высказывание Зеленский произнес для того, чтобы угодить польским властям, а также он хотел ответить на чествование Российской Федерации в Иерусалиме. По мнению сенатора, президент Украины своими словами перешел "все допустимые границы подлости", отметив, что "так далеко не заходили даже в Польше", пишет РИА Новости.