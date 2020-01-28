Российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из КНР

Решение об ограничении на отправку граждан Китая были приняты властями КНР, чтобы предотвратить распространение вируса.

С 28 января российские туроператоры приостановили прием новых организованных тургрупп из Китая. Как передает ТАСС со ссылкой на РСТ, это связано со вспышкой эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV. Последняя группа с китайскими туристами прибыла в Россию 27 января.

Как сообщается, решение об ограничении на отправку граждан Китая были приняты властями КНР, чтобы предотвратить распространение вируса. В данный момент все групповые списки аннулированы, говорится в сообщении.

Напомним, что согласно последней информации, из-за вируса скончалось более ста человек, еще порядка 4,5 тысяч заражено.