Министр обороны республики Александр Вулин заявил, что политики Европы лицемерят и используют двойные стандарты.

Политики Европы лицемерят и используют двойные стандарты, заявляя о своем протесте против взаимодействия Сербии с Россией и Китаем. Как передает РИА Новости со ссылкой на ТК PTC, с таким заявлением выступил министр обороны республики Александр Вулин.

Это произошло после того, как председатель Комитета бундестага по европейским делам Гюнтер Крихбаум высказался о том, что те страны, которые хотят вступить в Евросоюз, «не могут рассматривать РФ в качестве полноправного и равного ЕС партнера».

Вулин также напомнил, что Германия и Россия заканчивают строительство «Северного потока — 2», в котором Китай – это один из ее крупнейших торговых партнеров.