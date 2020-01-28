Владимир Зеленский обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны

Глава Украины заявил, что поляки первыми стали ощущать на себе так называемый «сговор тоталитарных режимов».

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу стал утверждать, что СССР причастен к началу Второй мировой войны, передает «Коммерсант». В разговоре с польским лидером Анджеем Дудой он заявил, что поляки первыми стали ощущать на себе так называемый «сговор тоталитарных режимов». В итоге это стало причиной начала Второй мировой войны, а у нацистов появилась возможность «запустить смертоносный маховик Холокоста». В данный момент, как подчеркнул Зеленский, демократическим государствам стоит объединиться, чтобы «сохранить человечество от новых страданий».