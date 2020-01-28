В Алжире потерпел крушение истребитель Су-30

Экипажу из двух человек спастись не удалось. О причинах катастрофы пока ничего не сообщается.

В вилайете Умм-эль-Буаги (северо-восток Алжира) разбился военный самолет, передает РИА Новости со ссылкой на Algerie 24. Еще одно СМИ, ТК «Аль Нахар», утверждает, что это был истребитель Су-30 производства РФ. Экипажу из двух человек спастись не удалось. О причинах катастрофы пока ничего не сообщается.

На сегодняшний день в распоряжении алжирских ВВС есть несколько десятков истребителей Су-30МКА. Эти самолеты – разработка компании «Сухой» на базе поставленных в Индию и Малайзию самолетов Су-30МКИ и Су-30МКМ. Разница небольшая, в бортовом оборудовании.