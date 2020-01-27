США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Представитель Пентагона подтвердил, что самолет, разбившийся в Афганистане, принадлежит американским военным.

27 января в провинции Газни в Афганистане потерпел крушение самолет, на борту которого находилось 83 человека. Как подтвердил представитель командования сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт, воздушное судно принадлежало американским военным. Тем не менее причина крушения не называется. Хотя члены запрещенной в России организации "Талибан" взяли на себя ответственность за крушение самолета, Леггетт подчеркнул, что нельзя верить в достоверность заявления боевиков. По его словам, пока идет расследование ситуации, преждевременно делать какие-либо выводы, пишет РИА Новости.