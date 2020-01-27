Вертолет Коби Брайанта мог разбиться из-за густого тумана

Погодная ситуация в момент падения «не соответствовала минимальным стандартам».

Крушение вертолета в Калифорнии, на борту которого находились знаменитый баскетболист 41-летний Коби Брайант, его тринадцатилетняя дочь Джанна и еще семь человек, могло произойти из-за густого тумана, передает РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times.

Как отметил представитель местной полиции, погодная ситуация в момент падения «не соответствовала минимальным стандартам», то есть туман был такой густой, что вертолеты не летали. Также, как сообщалось ранее, на борту машины было восемьсот фунтов топлива, из-за чего и возник пожар после падения машины.