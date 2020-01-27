Роспотребнадзор составит план по контролю коронавируса в России

Михаил Мишустин поручил разработать план, с помощью которого можно будет контролировать распространение коронавируса на территории России.

В ходе экстренного заседания Правительства России, посвященного получившему широкое распространение коронавирусу, Роспотребнадзор получил поручение премьер-министра России Михаила Мишустина подготовить специальный план, с помощью которого на территории России будут контролировать распространение коронавируса из Китая. Специалисты ведомства должны разработать данный план в течение двух дней.

При этом ведомство будет проводить регулярный мониторинг ситуации с распространением коронавируса в России и оперативно предоставлять информацию, которая будут передаваться президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

В настоящее время на территории России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Медики подозревали наличие заболевания у более 100 человек, посетивших КНР, но ни один случай заболевания не подтвердился.