Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

С 2020 года россияне смогут получать справки о трудовой деятельности в МФЦ.

Правительство России расширило перечень предоставляемых услуг в МФЦ. Теперь жители страны смогут получать там справки о трудовой деятельности. Соответствующий текст документа размещен на официальном ресурсе кабмина.

Отмечается, что данное нововведение позволит гражданам Российской Федерации запрашивать нужные сведения в любом отделении ПФР и МФЦ независимо от места жительства и места пребывания.

Ранее российский глава Владимир Путин подписал законопроект об электронных трудовых книжках. Уточняется, что этот документ вступил в силу с 1 января текущего года, пишет РИА Новости.