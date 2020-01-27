Ученые смогли вырастить змеиный яд в лаборатории

Впервые ученые произвели токсины яда змеи в лаборатории, открывая столь необходимый путь для разработки лекарств и противоядий от яда, которые не требуют размножения и доения реальных змей.

Токсины были произведены через мини-железы, называемые органоидами, в результате процесса, адаптированного к выращиванию упрощенных человеческих органов - что уже помогает в широком спектре научных и медицинских исследовательских проектов.

Что касается змей, исследователи смогли воссоздать органоиды, совпадающие с коралловой змеей Кейп (Aspidelapsubricus cowlesi ) и семью другими видами змей, и они говорят, что этот новый подход является долгожданным обновлением существующих методов выращивания змей для извлечения их яда.

«Ежегодно от укусов змей умирает более 100 000 человек, в основном в развивающихся странах», - говорит молекулярный биолог Ханс Клеверс из Утрехтского университета в Нидерландах. «Тем не менее, методы производства противоядия не изменились с 19-го века».

Путем изменения недавно разработанного процесса выращивания человеческих органоидов - включая снижение температуры, чтобы соответствовать рептилиям, а не млекопитающим - исследователи смогли найти рецепт, который поддерживает неограниченный рост крошечных ядовитых желез змеи.

Ткань была удалена из эмбрионов змей и помещена в гель, смешанный с факторами роста, но доступ к стволовым клеткам - как обычно развиваются органоиды человека и мыши - не требовался.

Клетки быстро начали делиться и формировать структуры, предоставляя команде сотни растущих образцов в течение пары месяцев и производя маленькие белые капли, из которых можно было собрать токсины яда.

По крайней мере четыре различных типа клеток были идентифицированы исследователями в искусственно выращенных ядовитых железах, и они также смогли подтвердить, что производимые ядовитые пептиды были биологически активными, очень похожими на те, что присутствуют в яде живых змей.

«Из других секреторных систем, таких как поджелудочная железа и кишечник, мы знаем, что специализированные типы клеток вырабатывают подмножества гормонов», - говорит биолог-исследователь Джоуп Боймер из Утрехтского университета. «Теперь мы впервые увидели, что это также относится и к токсинам, вырабатываемым клетками ядовитых желез змей».

Использование токсинов змеиного яда для разработки лекарств и методов лечения происходит со времен древней Греции. В современную эпоху препараты, борющиеся со всем, от рака до кровотечений, были разработаны с помощью токсинов, которые мы находим в яде змей. По словам исследователей, наличие более быстрого и более контролируемого доступа к этим токсинам может означать, что эти методы лечения могут быть разработаны более легко и в более короткие сроки.

Помимо разработки лекарств, эти органоидные ядовитые железы должны облегчить и ускорить развитие противоядия - и так как многие люди страдают от смерти, травм или инвалидности из-за укусов змей, это будет иметь существенное значение.