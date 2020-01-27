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Корь может заставить ваше тело «забыть» свой собственный иммунитет

27.01.2020 20:02
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Корь может заставить ваше тело «забыть» свой собственный иммунитет

Ученые обнаружили, что иногда у людей, инфицированных корью, позже развивается «иммунная амнезия»: их организм не помнит, что болел другими вирусами.

В июне 2011 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что чума крупного рогатого скота - смертельная болезнь крупного рогатого скота и других копытных, связанная с корью, - была уничтожена с Земли. Месяц спустя «Журнал инфекционных заболеваний» опубликовал выпуск, посвященный возможности искоренения самой кори, вируса, который до проведения вакцинации убил миллионы детей и оставил других людей с длительной инвалидностью. Во введении «Мир без кори» приглашенные редакторы (представляющие ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний и ЮНИСЕФ) писали, что ликвидация к 2020 году казалась «осуществимой».

Тем не менее, даже в 2011 году те, кто работал над ликвидацией, столкнулись с неудачами: изъятием денег США на усилия по вакцинации, борьбой за оплату вакцинации в развивающихся странах и вспышками в двадцати восьми странах Африки к югу от Сахары, которые начались в 2009 году.

В 2018 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания корью за двадцать пять лет, а число случаев заболевания во всем мире выросло на 300%, в результате чего погибло 140 000 человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет. Сочетание вируса с 90% степенью заражения и небольшим количеством непривитых людей привело к решительному опровержению осторожно обнадеживающих исследователей 2011 года.

И теперь, в 2020 году, мы знаем, что эти неудачи были небольшими.

Одним из долговременных последствий и нерешенных вопросов инфекции кори является то, что она оставляет даже тех, кто выздоравливает, с более высоким риском заболевания и смерти, даже спустя годы. Гипотеза «иммунной амнезии» может объяснить это: вирус кори выбивает иммунные клетки, которые помогают организму «помнить» предыдущие инфекции. (Так работает приобретенный иммунитет и вакцины, воздействуя на организм клетками, которые будут «помнить» их при любых последующих воздействиях.)

В недавней статье в журнале Science ученые обнаружили, что дети, которые болели корью, потеряли «иммунную память» по сравнению с детьми, которые не заболели, и детьми, которые получили вакцину MMR. Таким образом, после выздоровления от кори, возможно, что эти дети теперь будут иметь более серьезную реакцию и даже заболеют вирусами и бактериями, которыми они уже болели ранее, такими как грипп, стрептококк и другие респираторные вирусы, которые могут вызывают серьезные заболевания у маленьких детей.

Хотя искоренение кори во всем мире по-прежнему является целью, а не реальностью, понимание вируса и его воздействия будет по-прежнему оставаться важным, равно как и непрерывное обучение родителей, будь то в экзаменационной комнате, классе или в социальных сетях, пишет JSTOR Daily.

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