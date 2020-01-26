Назван возможный источник коронавируса в КНР

Ученые из Китая считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний брали пробы на оптовом рынке морепродуктов в населенном пункте Ухани. Отмечается, что, по некоторым данным, здесь продавали диких животных. Согласно результатам проверки, на рынке были найдены следы коронавируса 2019-nCoV. Таким образом ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным источником появления пневмонии неизвестного происхождения стали дикие звери. Об этом рассказало китайское центральное телевидение, пишет РИА Новости.