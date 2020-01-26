Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ЯНВ, 03:18 МСК
USD (ЦБ)    61,8031
EUR (ЦБ)    68,2924

27 ЯНВ, 03:18 МСК
USD (ЦБ)    61,8031
EUR (ЦБ)    68,2924

Назван возможный источник коронавируса в КНР

26.01.2020 22:44
Комментарии
Назван возможный источник коронавируса в КНР

Ученые из Китая считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний брали пробы на оптовом рынке морепродуктов в населенном пункте Ухани. Отмечается, что, по некоторым данным, здесь продавали диких животных. Согласно результатам проверки, на рынке были найдены следы коронавируса 2019-nCoV. Таким образом ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным источником появления пневмонии неизвестного происхождения стали дикие звери. Об этом рассказало китайское центральное телевидение, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
В Китае заявили, что коронавирус стал сильнее
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?

Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?
Бизнес и психология

Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость

Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость
Экономика 13

«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему

«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему
Экономика 1

Коронавирус из Китая угрожает миру. Доберется ли 2019-nCoV до России?

Коронавирус из Китая угрожает миру. Доберется ли 2019-nCoV до России?
События и факты

Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?

Дыхание картин. Какими эмоциями заряжает зрителей художник Иволга?
Культура

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост

Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост
Экономика 11

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?

В Севастополе дан старт созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте

В Севастополе дан старт созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте

В Пятигорске открылся региональный сосудистый центр в рамках нацпроекта

В Пятигорске открылся региональный сосудистый центр в рамках нацпроекта

В Москве создали не имеющий аналогов в мире спасательный парашют для эвакуации с небоскребов

В Москве создали не имеющий аналогов в мире спасательный парашют для эвакуации с небоскребов

Новости дня

26 ЯНВ, 23:58 Ученые обнаружили акул, которые научились «ходить» по дну моря Ученые обнаружили акул, которые научились «ходить» по дну моря
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
26 ЯНВ, 23:14 Адмирал ВМС США призвал равняться на РФ в военной сфере Адмирал ВМС США призвал равняться на РФ в военной сфере
26 ЯНВ, 22:32 Суринамская фонарница – насекомое с головой «крокодила» Суринамская фонарница – насекомое с головой «крокодила»
26 ЯНВ, 21:48 Скончался протоиерей Всеволод Чаплин Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
26 ЯНВ, 18:22 Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
26 ЯНВ, 17:18 Греф рекомендует держать сбережения в рублях Греф рекомендует держать сбережения в рублях
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
26 ЯНВ, 16:38 Песков объяснил отставку правительства Медведева Песков объяснил отставку правительства Медведева

Узнай, страна!

24 ЯНВ, 14:57 ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз? ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter