Президент утвердил состав президиума Госсовета РФ

В президиум Госсовета вошли 8 действующих глав российских регионов.

Глава Российской Федерации Владимир Путин одобрил новый состав президиума Госсовета. 27 января соответствующий документ был размещен на официальном сайте правительства.

Отмечается, что в состав Госсовета были включены следующие губернаторы: Санкт-Петербурга Александр Беглов, Волгоградской области Андрей Бочаров, Сахалина Валерий Лимаренко, Тверской области Игорь Руденя, Алтайского края Виктор Томенко, Курганской области Вадим Шумков, а также главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков и Башкирии Радий Хабиров, пишет РИА Новости.