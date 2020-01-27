Путин продлил действие программы маткапитала

В 2020 году правительство планирует потратить на выплату маткапитала более 436 млрд рублей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить действие программы материнского капитала до конца декабря 2026 года, а также обеспечить ежегодную индексацию выплат. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

Помимо этого Путин поручил предоставить право на получение такой господдержки семьям, у которых с 1 января текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. Уточняется, что ее размер составит 466 617 рублей, а в случае рождения второго ребенка выплата будет увеличена на 150 000 рублей.

Согласно подсчетам российского правительства, в 2020 году на реализацию данной программы потребуется свыше 436 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".