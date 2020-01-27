Группа по Конституции разъяснила поправку о повышении пенсий

Талия Хабриева сообщила, что поправки в Конституцию РФ не затрагивают индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Поправки в главный закон Российской Федерации не затрагивают вопрос индексации пенсий работающим пожилым людям. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева. По ее словам, такие нововведения возможны лишь при изменении федерального закона, согласно которому с 2016 года страховые пенсионные выплаты индексируются только экономически незанятым пенсионерам, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в комитет Государственной думы уже поступило 17 поправок к президентскому проекту закона об изменениях к Конституции РФ.