Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ЯНВ, 18:05 МСК
USD (ЦБ)    62,3380
EUR (ЦБ)    68,7775

27 ЯНВ, 18:05 МСК
USD (ЦБ)    62,3380
EUR (ЦБ)    68,7775

Группа по Конституции разъяснила поправку о повышении пенсий

27.01.2020 16:15
Комментарии
Группа по Конституции разъяснила поправку о повышении пенсий

Талия Хабриева сообщила, что поправки в Конституцию РФ не затрагивают индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Поправки в главный закон Российской Федерации не затрагивают вопрос индексации пенсий работающим пожилым людям. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева. По ее словам, такие нововведения возможны лишь при изменении федерального закона, согласно которому с 2016 года страховые пенсионные выплаты индексируются только экономически незанятым пенсионерам, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в комитет Государственной думы уже поступило 17 поправок к президентскому проекту закона об изменениях к Конституции РФ.

Комментировать (без регистрации)
Комитет ГД получил 17 дополнений к поправкам в Конституцию
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Индексацию пенсий получат не все. Почему изменение Конституции ничего не гарантирует

Индексацию пенсий получат не все. Почему изменение Конституции ничего не гарантирует
Экономика

За 30 тысяч никто не хочет работать. Какие зарплаты желают получать россияне

За 30 тысяч никто не хочет работать. Какие зарплаты желают получать россияне
Экономика

Падение и спад экономики. Чем угрожает миру вирус из Китая?

Падение и спад экономики. Чем угрожает миру вирус из Китая?
События и факты

Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?

Учиться счастью. Как побороть негативное мышление?
Бизнес и психология

Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость

Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость
Экономика 13

«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему

«Детский мир» и «Магнит». Кто выиграл от смены правительства России и почему
Экономика 1

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге построили первый за постсоветский период крупный морской танкер для ВМФ

В Санкт-Петербурге построили первый за постсоветский период крупный морской танкер для ВМФ

В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей

В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей

В Орле открыли первую очередь производства керамической сантехники в рамках проекта за 5 млрд рублей

В Орле открыли первую очередь производства керамической сантехники в рамках проекта за 5 млрд рублей

В Липецкой области завершили этап строительства тепличного комплекса общей стоимостью 18 млрд рублей

В Липецкой области завершили этап строительства тепличного комплекса общей стоимостью 18 млрд рублей

Новости дня

17:51 Члены ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Члены ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:19 ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
16:40 Путин продлил действие программы маткапитала Путин продлил действие программы маткапитала
15:14 В работе Mail.ru произошел сбой В работе Mail.ru произошел сбой
15:14 Обыкновенная игуана – самый распространенный вид ящериц Обыкновенная игуана – самый распространенный вид ящериц
14:33 В России выявили более 100 человек с подозрением на коронавирус В России выявили более 100 человек с подозрением на коронавирус
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:49 Комитет ГД получил 17 дополнений к поправкам в Конституцию Комитет ГД получил 17 дополнений к поправкам в Конституцию

Узнай, страна!

14:55 В Санкт-Петербурге построили первый за постсоветский период крупный морской танкер для ВМФ В Санкт-Петербурге построили первый за постсоветский период крупный морской танкер для ВМФ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter