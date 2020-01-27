Украина хочет забрать у России часть Алмазного фонда

Олег Тягнибок считает, что РФ обязана заплатить Украине компенсацию за "оккупацию в XX веке", "три голодомора", раскулачивание и коллективизацию.

Глава фракции "Свобода" Олег Тягнибок в своем Telegram-канале написал, что Украина должна потребовать от Российской Федерации часть Алмазного фонда и золотых запасов. Он пояснил, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за "оккупацию в XX веке", "три голодомора", раскулачивание и коллективизацию. Также украинский политик считает, что при распаде Советского Союза Россия присвоила себе сбережения жителей Украины, которые хранились в Сбербанке, пишет "Лента.ру".