Совфед отреагировал на попытку членов ПАСЕ оспорить полномочия РФ

Владимир Джабаров выразил надежду, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонят данное "русофобское" предложение.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на попытку членов ПАСЕ оспорить полномочия российской делегации в ассамблее. По его словам, некоторые депутаты консультативного органа хотят лишить Российскую Федерацию права голоса. Кроме того он выразил надежду, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонят эту "русофобскую" инициативу. Джабаров добавил, если российская делегация уйдет из данной международной площадки, то она больше туда не вернется из-за чего консультативный орган станет неинтересен.

Ранее сообщалось, что парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис выступил с инициативой оспорить полномочия делегации России в ПАСЕ, пишет RT.