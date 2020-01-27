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Главу Чувашии хотят исключить из партии "Единая Россия"

27.01.2020 18:33
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Главу Чувашии хотят исключить из партии "Единая Россия"

Евгений Ревенко считает, что высокопоставленное лицо не имеет права демонстрировать свое превосходство.

Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко сообщил, что президиуму генерального совета было рекомендовано исключить губернатора Чувашии Михаила Игнатьева из фракции за нарушение этических норм.

Ранее, в ходе церемонии вручения ключей от новых пожарных машин, Игнатьев пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятой связкой ключей.

По словам Ревенко, глава Чувашии не имеет права вести себя подобным образом, демонстрируя свое превосходство. Он уверен, что такими действиями Игнатьев унизил честь и достоинство майора МЧС, который спасает жизни людей, пишет РИА Новости.

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