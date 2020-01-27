В России выявили более 100 человек с подозрением на коронавирус

Анна Попова отметила, что ни у одного обследованного человека не было установлено китайского коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Российской Федерации было выявлено свыше 100 человек с симптомами нового китайского коронавируса. Отмечается, что эти россияне посетили Китайскую Народную Республику. По словам Поповой, каждый из них был своевременно выявлен, помещен в поликлинику в изолированную палату, где их полностью обследовали. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что у обследованных россиян были обнаружены грипп, парагрипп и другие инфекционные заболевания, однако ни в одном случае не был установлен китайский коронавирус, пишет РИА Новости.