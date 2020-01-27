ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

ФНС выписала штрафы ВТБ и «Уралсибу», так как они отказались приостанавливать операции по личным счетам ИП.

Федеральная налоговая служба начала штрафовать банковские организации за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты по штрафам и страховым взносам. Отмечается, что такие штрафы уже получили ВТБ и «Уралсиб». В свою очередь банковские организации отказываются блокировать и взыскивать денежные средства с личных счетов ИП, а также планируют оспаривать данное решение ФНС. Поясняется, что согласно Налоговому кодексу РФ счет предпринимателя может быть заблокирован, а деньги списаны только со счета, который связан с его бизнесом, пишет РБК.