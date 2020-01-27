Комитет ГД получил 17 дополнений к поправкам в Конституцию

На подготовку законопроекта к Конституции России ко второму чтению отведено 15 дней.

В понедельник руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в комитет уже поступило 17 поправок к проекту закона об изменениях к Конституции РФ.

Отмечается, что соответствующие поправки касаются уточнения статуса Совбеза России и Госсовета, конкретизации требований к кандидату в президенты, изменения наименования руководителя РФ, порядка избрания ГД, соцгарантий, включая поправки в преамбулу к основному закону страны.

На прошлой неделе Государственная дума в первом чтении утвердила внесенный главой государства Владимиром Путиным проект закона об изменениях в Конституцию РФ. Уточняется, что в течение 15 дней законопроект должен быть подготовлен ко второму чтению, пишет ТАСС.