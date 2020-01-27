В работе Mail.ru произошел сбой

Сейчас компания Mail.ru Group работает над устранением технических неполадок.

В понедельник в первой половине дня стали поступать жалобы от пользователей на сбои в работе Mail.ru. По данным сервиса Downdetector их количество превысило 15 тыс. У большинства россиян возникли трудности с входом в почтовый ящик, у некоторых не открывается сайт Mail.ru. Отмечается, что наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

В пресс-службе компании Mail.ru Group сообщили, что причина неполадок уже определена и в ближайшее время они будут устранены. Также представители холдинга отметили, что данные пользователей не пострадают, пишет "Интерфакс".