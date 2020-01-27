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Обыкновенная игуана – самый распространенный вид ящериц

27.01.2020 15:14
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Обыкновенная игуана – самый распространенный вид ящериц

Эта крупная ящерица является растительноядной и предпочитает древесный образ жизни. Наибольшая активность наблюдается у животного из отряда Чешуйчатые в дневное время.

Ареал рода настоящие игуаны охватывает Центральную и Южную Америку. Игуану можно обнаружить в южной Мексике, центральной Бразилии, Боливии и Парагвае, а также на Малых Антильских островах, находящихся в Карибском море.

Игуаны живут в разных средах обитания, включая пустыни, скалистые области, болота, тропические леса и низменности.

Длина тела взрослой особи Iguana iguana составляет около 1,5 м с массой тела 4 кг. Самки весят меньше. Некоторые самцы, обитающие в тропических лесах, достигают 2 м. При этом их вес составляет от 6 до 8 кг.

Тело животного тонкое, хвост длинный и сплюснутый с боков. На спине и хвосте имеется продольный гребень. А на горле игуаны красуется большой кожный нарост в виде мешка, который также сжат с боков. Он играет большую роль во время брачных игр, а также в процессе терморегуляции.

Самец с ярко выраженным горловым мешком и гребнем. Фото: wikipedia

Как и другие рептилии, представитель фауны может повышать температуру тела, если принимает солнечные ванны. Благодаря гибкому хвосту животное может наносить хлесткие удары и хорошо плавать.

Большинство видов игуан – травоядные, питающиеся молодой листвой, фруктами и цветами. Некоторые едят насекомых. А морские игуаны ныряют в океан, чтобы добыть водоросли.

Как и другие разновидности ящериц, игуана в случае опасности отбрасывает хвост и постепенно отращивает новый.

Зелёная игуана (лат. Iguana iguana). Фото: wikipedia

Кроме того, у нее имеется третий глазрудиментарный орган, находящийся на макушке головы. Он имеет вид белой чешуйки и содержит сетчатку и хрусталик. Этот глаз не может формировать изображения, но чувствителен к изменениям в свете и темноте и может обнаружить движение. Это помогает игуане заметить хищников, преследующих ее сверху. Также орган служит в ориентировании животного в пространстве.

Серое пятно на макушке — «окно», проводящее свет к теменному глазу. Фото: wikipedia

Пресмыкающееся превосходно лазает по деревьям. Обыкновенная игуана может упасть с высоты, равной 15 метрам и не разбиться. При падении животное всегда норовит зацепиться когтями за листву и сучья.

Древние перуанцы некогда поклонялись игуанам, часто изображали их на рисунках, делали различные фигурки этой ящерицы.

В то же время зеленая и черная игуана использовались в качестве источника пищи в Центральной и Южной Америке в течение многих сотен лет. И сегодня в США зеленых игуан специально разводят на некоторых фермах. Мясо животных употребляют в пищу, а яйца игуан считают настоящим деликатесом.

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