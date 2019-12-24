Питон – неядовитая змея, которая все же является опасной

Самые крупные пресмыкающиеся из отряда Чешуйчатые не имеют яда, но, несмотря на это являются крайне опасными как для других животных, так и для человека. В природе существует 9 родов и 41 вид.

На фото: Молуккский желтый питон

Их средние размеры от 1 до 7 метров. Некоторые вырастают до 10 метров. Такие экземпляры способны поглотить большую добычу. Эти змеи молниеносно ловят жертв, хватая их зубами. После они сжимают пойманную особь кольцами своего туловища. Питоны полностью заглатывают добычу за счет особого строения челюстей.

В основном они питаются млекопитающими. Крупные питоны заглатывают шакалов, дикобразов и т.д. Кроме того, питоны не отказываются от ящериц, грызунов и птиц. Удивительно, что эти представители фауны способны обходиться без пищи до 1,5 лет.

Порой, казалось бы, безобидные змеи становятся непредсказуемыми. Известны случаи нападения питонов на человека. А в Индии, в штате Махараштра одна из камер видеонаблюдения, установленная возле водоема, зафиксировала молниеносное нападение питона на оленя. Пресмыкающееся устроило засаду, притаившись под водой. Когда животное ближе подошло к воде, питон ловко выскочил из укрытия, схватил его за голову и начал душить, обвивая все тело.

Но и сами питоны нередко становятся жертвами других животных. Даже на взрослую особь может напасть крокодил или леопард, а маленькие питончики являются пищей для хищных птиц.

Представители отряда Чешуйчатые имеют одноцветную или пятнистую окраску.

Отличительная особенность вида и его схожесть с человеком – наличие двух легких. Примечательно, что у большинства змей отсутствует левое легкое.

Питоны яйцекладущие. Самки питона откладывают от двух до более 100 яиц, в зависимости от вида.

Черноголовый питон

Распространены пресмыкающиеся в Австралии, Азии и Африке. Обитают неядовитые существа в саваннах, тропической местности и на болотистых территориях. Иногда они встречаются и в пустынях. Чешуйчатые предпочитают находиться вблизи водоемов, так как превосходно плавают. Некоторые древесные виды перемещаются по деревьям.

Бирманский питон на дереве

В основном, питоны проявляют активность ночью.