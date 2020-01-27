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В китайской провинции, которая охвачена коронавирусом, находится 140 россиян

27.01.2020 10:56
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В китайской провинции, которая охвачена коронавирусом, находится 140 россиян

Решаются все текущие вопросы, также отслеживается ситуация с водой, едой и масками и другие моменты.

Как выяснилось, в китайской провинции Хубэй, ставшей центром вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент находится сто сорок граждан России, из которых 75 студентов. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал пресс-атташе российского посольства Георгий Егоров. Он уточнил, что речь идет о тех россиянах, кто сам вышел на связь по ранее открытому спецканалу – люди сами написали на электронную почту. По словам дипломата, решаются все текущие вопросы, также отслеживается ситуация с водой, едой и масками и другие моменты в условиях закрытого города.

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