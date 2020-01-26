Песков объяснил отставку правительства Медведева

Дмитрий Песков рассказал, что обновление кабмина связано с новыми задачи, которые поставил президент РФ.

26 января в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева. Он рассказал, что экс-глава кабмина принял соответствующее решение в связи с поставленными лидером РФ Владимиром Путиным задачами, которые были озвучены во время послания Федеральному собранию.

По словам Пескова, кабинет министров во главе с Медведевым отправился в отставку для того, чтобы предоставить возможность российскому лидеру достигать поставленных целей национального развития. Он пояснил, что новые задачи Путина требуют от правительства максимальной динамики, гибкости и эффективности, пишет ТАСС.