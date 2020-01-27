Легендарный чемпион NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Вместе с ним погибло еще четыре человека, включая его тринадцатилетнюю дочь.
Знаменитый баскетболист, пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб в результате падения вертолета в Калабасасе (Калифорния). Как передает РИА Новости со ссылкой на TMZ, инцидент произошел в воскресенье утром. Информацию о гибели Брайанта подтвердили и местные власти.
Как стало известно позднее, чемпион оказался не единственной жертвой трагедии. Вместе с ним погибло еще четыре человека, включая его тринадцатилетнюю дочь Джианну Марию Оноре-Брайант.
О причинах падения вертолета пока не сообщается. На месте работают службы, правоохранители ведут расследование.
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