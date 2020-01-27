Неизвестные «заминировали» весь московский метрополитен

Сообщения о минировании поступили на все станции метрополитена. Пассажиров было решено не эвакуировать.

Неизвестные сообщили о том, что на всех станциях столичного метрополитена находятся бомбы, о чем РИА Новости проинформировал собеседник из экстренных служб Москвы. Как уточняется, сообщения о минировании поступили на все станции метрополитена. В связи с возникшей ситуацией началась оперативная проверка на обнаружение взрывчатых веществ. При этом, как уточнил источник агентства, пассажиров было решено не эвакуировать.

На момент выхода материала об итогах проверки не сообщалось. Информация появится позднее.