Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала ниже отметки 60 долларов за баррель. Как передает РИА Новости, это произошло впервые с первого ноября. Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.

В частности, на 7:17 мск стоимость фьючерсов апреля на нефтяную смесь марки Brent сокращалась на 3,41%, до уровня 58,62 доллара за баррель. Цена фьючерсов нефти WTI – на 2,29%, до отметки 52,95 доллара за баррель.

В связи с такими тенденциями инвесторы выражают опасение, что стремительное распространение вируса негативным образом отразятся на мировых экономических тенденциях, в том числе и на спросе на нефть.