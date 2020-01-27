В ООН Россию и США призывают продлить договор СНВ-3

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу обратился с призывом к Москве и Вашингтону увеличить срок действия договора на пять лет.

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу обратился с призывом к Москве и Вашингтону продлить на пятилетний срок договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, информирует РИА Новости. Что касается других видов вооружений, в том числе новейшее российское оружие, то эту тему, как отметил Накамицу, можно обсудить позднее.

Как напоминает агентство, договор СНВ-3 заканчивается в начале 2021 года, а Штаты еще пришли к решению о его дальнейшем продлении.