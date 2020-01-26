Ученые обнаружили акул, которые научились «ходить» по дну моря

Команда биологов обнаружила четыре новых вида акул, которые используют свои плавники, чтобы «ходить» по морскому дну.

О своем открытии ученые объявили после 12 лет исследований в тропических водах Индо-Австралийского архипелага.

В статье, которая была опубликована на страницах издания Marine and Freshwater Research, биологи рассказали, что обнаруженные ими виды эволюционировали за последние 9 миллионов лет.

Однако это не беспрецедентное открытие, пишет fr.sputniknews.com. Ранее исследователи уже обнаружили пять видов «ходячих акул».

Данные виды развили способность выживать в средах с низким содержанием кислорода и могут перемещаться на мелководье и даже выходить из воды во время отлива.

Новые виды «ходячих акул» относятся к роду Hemiscyllium. Они менее одного метра в длину.

«Люди могут сохранять спокойствие по отношению к этим животным. Ходячие акулы не представляют угрозы для них», - заверила доктор Кристин Даджен из Университета Квинсленда (Австралия).

По словам исследователей, эти акулы генетически изолировали себя в новых областях и превратились в новые виды, которые еще предстоит изучить.