Адмирал ВМС США призвал равняться на РФ в военной сфере

Джеймс Фогго считает, если страна ограничена в ресурсах, но при этом хочет защищать свои берега, ей нужно брать пример с российских систем A2/AD.

Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки в Европе адмирал Джеймс Фогго в интервью Defense Writers Group призвал страну и союзников по Североатлантическому альянсу равняться на Россию в военной сфере.

Он пояснил, что российские ВС не располагают большими ресурсами, однако все равно умудряются действовать максимально результативно при предупреждении внешних угроз. По словам Фогго, Российская Федерация придерживается концепции сдерживания противника при помощи систем A2/AD. Он добавил, что для реализации этих целей у ВС РФ есть умные мины, береговые радары и противокорабельные крылатые ракеты, пишет РИА Новости.