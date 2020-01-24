Военные США пострадали во время обстрела баз в Ираке

Пентагон назвал количество военнослужащих США, которые пострадали во время обстрела военных баз в Ираке.

Согласно информации, предоставленной официальным представителем Пентагона Джонатаном Хоффманом, во время ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке, пострадали 34 американских военных. Раненые получили травмы головного мозга и контузию, но их жизни ничего не угрожает. При этом ранее, и лидер США Дональд Трамп и главы Пентагона заявляли, что пострадавших в результате ракетного удара нет.

Иран произвел ракетный удар по военным базам США на территории Ирака после того, как 3 января в Багдаде Штаты, по личному приказу американского лидера Дональда Трампа, уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. Иранская сторона ответила на убийство совершив 8 января обстрел военных баз США, в результате которого пострадали 34 американских военнослужащих, пишет РИА Новости.