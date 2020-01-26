В Китае заявили, что коронавирус стал сильнее

По словам китайских специалистов новый тип коронавируса стал чаще передаваться от человека к человеку.

Скорость распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV стала выше. Дело в том, что раньше данное заболевание передавалось к человеку от животного, а сейчас перешло в новую стадию: теперь оно может передаваться от человека к человеку, то есть способность вируса к распространению усилилась. Об этом 26 января на брифинге сообщил руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Глава ведомства добавил, что вирус, по мнению китайский специалистов, уже перешел в сложную и довольно опасную стадию, пишет ТАСС.