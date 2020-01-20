На севере Аргентины, в западной части Парагвая и на востоке Боливии обитает бесхвостое земноводное с огромной улыбкой и маленькими блестящими глазками. Добродушная на вид лягушка поселяется в мелких лужицах, поскольку плохо плавает.

Lepidobatrachus laevis, более известна как лягушка Баджетта или злая щитоспинка. В конце XIX века животное обнаружил и описал британский зоолог Джон Баджетт.

Всего существует 3 вида щитоспинок:

злые;

хищные;

коконные.

Все эти виды не очень сильно отличаются друг от друга.

Тело L. laevis длиной около 13 см покрыто морщинистой кожей с бугорками. Красные и желтоватые пятна на темной спине помогают земноводному маскироваться ночью от врагов.

Lepidobatrachus laevis

На передних лапах щитоспинки отсутствуют перепонки, помогающие земноводным плавать. Чтобы не утонуть в неглубокой лужице, лягушка залезает на корягу, маскируется под камень и ждет добычу.

Хотя внешне шитоспинка и выглядит довольно добродушной, почувствовав опасность, она весьма сильно преображается. Раздувая плоское тельце, лягушка поднимается на передние лапки, открывает пасть с торчащими из челюсти острыми наростами «клыками» и пронзительно визжит. Она может и укусить неприятеля.

Охотятся щитоспинки по ночам, они с удовольствием лакомится рыбой, раками, мелкими грызунами, другими лягушками, насекомыми и улитками.

Размножение

Во время брачного периода, начинающегося с сезоном дождей, самка откладывает в лужицы до 2 тысяч яиц. Головастики развиваются довольно быстрыми темпами, поскольку водоем постепенно пересыхает. Но лишь часть из потомства превращается во взрослых особей, остальные головастики проглатываются друг другом.

Головастик щитоспинки

Лягушка с широким ртом хорошо приспособлена к окружающей среде.

Когда водоем высыхает коконная щитоспинка остаётся жить в нём, линяя, она образует вокруг себя своеобразный кокон из отмершей кожи (защищает ее от потери влаги) и зарывается в ил. Просыпается щитоспинка с появлением дождей, наполняющими водой высохшие лужицы.