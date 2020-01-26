Греф рекомендует держать сбережения в рублях
26.01.2020 17:18
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Герман Греф рассказал, что большая часть его накоплений хранится в рублях.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сейчас национальная валюта сохраняет стабильность, поэтому сбережения лучше всего хранить в рублях. Об этом он сообщил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Также Греф признался, что держит свои накопления в американской и европейской валютах, однако значительная часть сбережений хранится в рублях, пишет РИА Новости.
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интересно в каком банке и под какие %% он держит свои точнее НАШИ рубли ну и про доллары и рубли пусть тоже расскажет