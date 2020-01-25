Минфин рассматривает новый вариант получения накопленных пенсионных средств

Согласно новому плану Минфина, который прорабатывается ведомством в настоящее время, пенсионеры смогут получить накопленные пенсии уплатив налог только с полученного инвестиционного дохода.

Как стало известно "Известиям", Минфин прорабатывает новый вариант получения пенсионных накоплений по системе гарантированного пенсионного плана. Он заключается в том, что пенсионеры смогут сразу по выходе на пенсию забрать свои сбережения уплатив НДФЛ не со всей суммы накоплений, а только с инвестиционного дохода, полученного за время хранения средств.

Ранее, Минфин и Центробанк предполагали получения пенсионных средств при выходе на пенсию только двумя способами: или единовременное получение всей накопленной суммы, с которой пришлось бы заплатить НДФЛ, или заключение соглашение на получение многолетних пенсионных выплат, пишет РИА Новости.