Россия отреагировала на слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Алексей Пушков считает, что у Украины нет никакого плана по возвращению Донбасса и Крыма.

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление первого лидера Украины Леонида Кравчука о схемах возвращения Крыма и Донбасса.

Ранее бывший украинский президент в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что Донбасс может сам захотеть вернуться в состав Украины благодаря проводимой политике, направленной на достижение мира. Также он отметил, что для возвращения Крыма нужна другая стратегия, так как на полуостров сильно влияет Российская Федерация.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что первый глава Украины не назвал никаких конкретных схем возвращения данных территорий, а общие слова Кравчука нельзя считать планом действий. В связи с этим российский политик выразил мнение, что у Киева нет никакой стратегии возвращения Крыма и Донбасса, пишет РИА Новости.